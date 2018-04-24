Fenerbahçe ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

TFF tarafından yapılan açıklama, "Hukuk Müşavirliği'nce 24.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir." ifadeleri kullandı.
İşte PFDK'dan yapılan açıklama:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.