Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından TFF Hukuk Müşavirliği disiplin sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'lık olurken; deplasmanda oynayan Beşiktaş ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş olmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan

FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."