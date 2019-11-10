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Fenerbahçe ve Beşiktaş potada karşı karşıya gelecek

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek.

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Baskketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak. Mücadeleyi Tivibu Spor 2 yayınlayacak.

Fenerbahçe, ligde ilk 6 maçında 5 galibiyet alırken sadece deplasmanda bir başka derbide Galatasaray'a kaybetti.

Ligin ilk 6 haftasında Bahçeşehir Koleji ve Bandırma'yı mağlup eden Beşiktaş'ın 4 yenilgisi var.

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçtan ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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