Fenerbahçe ve Beşiktaş potada karşı karşıya gelecek

Baskketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak. Mücadeleyi Tivibu Spor 2 yayınlayacak.
Fenerbahçe, ligde ilk 6 maçında 5 galibiyet alırken sadece deplasmanda bir başka derbide Galatasaray'a kaybetti.
Ligin ilk 6 haftasında Bahçeşehir Koleji ve Bandırma'yı mağlup eden Beşiktaş'ın 4 yenilgisi var.
Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçtan ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.