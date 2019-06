Fenerbahçe ve Beşiktaş Schürrle'yi istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş, Dortmund forması giyen Schürrle'yi transfer etmek istiyor.

İKİ TAKIM DA SCHÜRRLE'NİN PEŞİNDE

Dortmund'un geçen sezon Fulham'a kiraladığı deneyimli futbolcu, Alman ekibine geri döndü. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu gelecek sezon da kadroda düşünülmüyor.

Yeni dönemde 10-12 oyuncu göndermeyi planlayan Dortmund, Andre Schürrle'yi de gözden çıkardı. 15 milyon euroluk piyada değeri olan futbolcu için kiralama seçeneğine sıcak bakan Dortmund'un kapısını hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş çalacak.

Kanat bölgesinde oyuncuya ihtiyacı olan Ersun Yanal da Abdullah Avcı da, Schürrle'nin transferine onay verdi.

TARAFTARLAR, SOSYAL MEDYADAN ÇAĞIRDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafrarları da Schürrle'nin gündeme gelmesi sonrası bir hayli heyecanlandı.

İki takımın taraftarları da Alman oyuncuyu Instagram'dan takibe alarak, fotoğraflarının altına binlerce, "Come to Beşiktaş", "Come to Fenerbahçe" yorumları yazdılar.