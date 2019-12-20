Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi paylaşımları

1 Derbi öncesi teknik adamlardan iddialı sözler Fenerahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu derbi öncesi iki teknik adam kazanacaklarını ifade etti.

2 Galatasaray'da gündem Ben Arfa Fransız basını, Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'ya 1.5 yıllık teklif yaptığını yazdı.

3 Obradovic: Düşünüp bir karar vereceğim Fenerbahçe'ye Euroleague şampiyonluğu yaşatan Obradovic, bu sezon yaşanan kötü gidişin ardından istifa edebileceğinin sinyallerini verdi.

4 Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

5 Jimmy Durmaz ve Gökhan Çıra PFDK'ya sevk edildi Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç ve oyuncusu Gökhan Çıra'nın, PFDK'ya sevkine karar verildi.

6 Garry Rodrigues derbide oynayamayacak PFDK, Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.

7 Bursaspor'un yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu Bursaspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı.

8 The Guardian'dan Çağlar'a büyük övgü İngiliz Guardian gazetesi Çağlar Söyüncü'yü öne çıkardı. Milli yıldızımız, Van Dijk ile beraber ligin en iyi savunmacılarından biri olarak gösterildi.

9 Nzonzi'yi iki kulüp istiyor Lyon ve Everton kulüpleri, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’yi transfer etmek için harekete geçti.