Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanması durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

Hakem Robert Schörgenhofer'in yöneteceği mücadele 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Harun

Isla

Skrtel

Neustadter

Hasan Ali

Barış

Mehmet

Elmas

Valbuena

Frey

Slimani



Dinamo Zagreb

Lvakovic

Rrahmani

Catherine

Peric

Ademi

Hajrovic

Gojak

Stojanovic

Olmo

Gavranovic

Orsic

BEŞİKTAŞ'IN EN KRİTİK MAÇI

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yaynlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sarpsborg

Vasyutin

Horn

Thomassen

Halvorsen

Nielsen

Vetti

Tveita

Askar

Tamm

Muhammed

Mortensen



Beşiktaş

Karius

Necip

Fatih

Vida

Caner

Dorukhan

Oğuzhan

Ljajic

Lens

Mustafa

Larin

Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise J grubu 5. maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'la karşılaşacak.