Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi

Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başladı...

Ligin ilk yarısında istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, hızlı bir giriş yaparak iki futbolcuyu birden KAP'a bildirdi.

Cimbom, Onyekuru ve Saracchi'nin kulüpleriyle görüşmelere başlandığını açıklarken, gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi.

FENERBAHÇE, ALAN'I ALABİLİR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın gündemine alan Alan Carvalho'nun menajerinin, Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenilirken, hem Vedat Muriç'i yedekleyecek hem de kanatlarda görev yapabilecek bir forvet arayan sarı-lacivertlilerin, 1 Ocak'ta sözleşmesinin bitecek olan golcü futbolcunun transferine sıcak baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF PEDRO

Burak Yılmaz dışındaki forvet oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ın ise Fiorentina'da forma şansı bulamayan Pedro Guilherme'nin peşinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Rus basını, genç oyuncuya CSKA Moskova'nın da talip olduğunu ancak oyuncunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığını yazdı.

Haberde Fiorentina'da yeterli forma şansı bulamayan 22 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlılarda oynamasının güçlü bir ihtimal olduğu hatırlatılarak, "Daha önce CSKA'nın kiralamak istediği Pedro, transfer sezonunda tercihini Türk kulübünden yana kullanacak. Bu sezon sadece 4 karşılaşmada forma giyebildiği için kendisi de Fiorentina'dan ayrılmak istiyor" denildi.