Fenerbahçe ve Galatasaray FIFA'ya dava açacak

Fenerbahçe ve Galatasaray, FIFA'ya gitmeye hazırlanıyor.

Genellikle oyuncularına maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşadığı için FIFA'lık olan iki ezeki rakip, bu kez alacaklı olarak FIFA'nın yolunu tutacak.

GALATASARAY 10 GÜN SÜRE VERDİ

Sezon başında Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 6 milyon euro bedelle satan Galatasaray, Fransız oyuncunun son transfer taksiti olan 2 milyon euroyu henüz alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1 Mart'ta ödenmesi gereken 2 milyon euro için Al Hilal'e 10 gün daha süre verdi. Galatasaray paranın ödenmemesi durumunda konunun FIFA'ya taşınacağını Suudilere bildirdi.

F.BAHÇE'NİN ALACAĞI YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe, sezon başında Josef de Souza'yı 12 milyon euroya Al Ahli'ye, Giuliano'yu ise 10.5 milyon euroya Al Nasr'a sattı. Sarı-lacivertli ekip iki oyuncunun transfer taksitlerini de alamadı.

Fenerbahçe'nin Josef ve Giuliano için yaklaşık 10 milyon euroluk alacağı bulunuyor. Ali Koç yönetimi de Galatasaray gibi FIFA'ya dava açacak.