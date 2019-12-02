Fenerbahçe ve Galatasaray Konstantinos'un peşinde

Yunanistan Ligi takımlarından Olimpiakos'un yıldızı Konstantinos Tsimikas'a, Avrupa'dan talip yağdı.

F.BAHÇE VE G.SARAY BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Ülke basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki sol bekin adı Fiorentina, Fenerbahçe, Galatasaray, Werder Bremen, OGC Nice, Rennes ve Celtic Glasgow ile anılıyor.

Bu sezon Olimpiakos'ta sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken Tsimikas'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, istenen bonservisin 5 milyon euro olduğu vurgulandı.

F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Yunan sol bek Konstantinos VİDEO



19 MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Yunanistanlı futbolcu, bu sezon bütün kulvarlarda 19 maça çıktı 3 asist yaptı. 12 Ekim 2018'de milli olan Tsimikas, ülkesinin takımında 3 maçta boy gösterdi.

23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Hollanda'da Willem II'de kiralık forma giymişti.