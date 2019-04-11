Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi planı

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak.

İki takımın teknik direktörü de işini şimdiden sıkı tutmaya başladı.

ERSUN YANAL İŞİ KANATLARDAN BİTİRMEK İSTİYOR

Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını çarşamba günü yaptığı antrenman ile devam ettirdi.

Sarı-Lacivertli takımın idmanında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdığı öğrenildi.

Yanal'ı özellikle kanat organizasyonları üzerinde durduğu sağda Dirar ve Ayew ikilisiyle, solda da Hasan Ali ve Moses ile akınlar geliştirten Ersun Hoca, rakip savunmanın dengesini bu şekilde bozup sonuca gitmeyi planlıyor.

OYUNCULARINA HUCÜM EMRİ VERDİ

Sezonun en kritik maçı gözüyle bakılan Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları ile birlikte derbinin planını da belirledi. Deneyimli teknik adam, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyuncularına aynı iç sahadaki maçlarda olduğu gibi hücum emri verdi.

Galatasaray'da ise Fatih Terim, Kadıköy deplasmanında skoru alana kadar savunmayı ikinci planda tutmayı hedefliyor. Deneyimli teknik adam yapılan taktik antrenmanlarında oyuncularına sık sık 3. bölgede birbirlerine yakın olmaları gerektiğini belirtiyor.

Terim ayrıca maçın kilit noktası olan orta sahada ise topun kontrolünün maksimum seviyede kendilerinde kalması konusuna dikkat çektiği ise gelen haberler arasında.