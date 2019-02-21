Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları bu akşam oynanacak. Fenerbahçe ilk maçta 1-0 yendiği Zenit'le Rusya'da karşı karşıya gelecekken, Galatasaray ise sahasında 2-1 yenildiği Benfica'ya konuk olacak.
FENERBAHÇE AVANTAJLI TARAF
Saat 20.55'te başlayacak olan Zenit-Fenerbahçe karşılaşmasını İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.
MUHTEMEL 11'LER
Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Nabiullin, Barrios, Kranevitter, Robert, Mak, Driussi, Hernani, Dzyuba.
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Elif Elmas, Alper, Moses, Ayew.
GALATASARAY'IN İŞİ ZOR
Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak Benfica-Galatasaray karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda. Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Vlachodimas, Corchia, Ruben Dias, Ferro, Ribeiro, Zivkovic, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Felix, Seferovic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne