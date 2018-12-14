Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunu daha önceden garantileyen Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava'ya 1-0 yenildi. Sarı-lacivertli temsilcimiz grubunu Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sırada tamamladı.
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan diğer temsilcimiz Galatasaray da yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
TEMSİLCİLERİMİZE GÜÇLÜ RAKİPLER BEKLİYOR
Avrupa Ligi'nde grup elemelerinin bitmesiyle birlikte 24 takım tur altadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamayan 8 ekiple birlikte son 32'de mücadele edecek takımlar belli oldu.
Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlardan 16 tanesi kura çekimine seri başı olarak katılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu diğer 16 takım ise kurada 2. torbada yer alacak.
Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri (Seri başı olan takımlar): Bayer Leverkusen, Real Betis, Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb (Fenerbahçe ile eşleşemiyor), Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea, Frankfurt, Valencia, Inter, Napoli, Benfica, Villarreal, Genk, Sevilla
2. Torba (Seri başı olmayan takımlar): FENERBAHÇE, GALATASARAY, Club Brugge, Lazio, Sporting Lizbon, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Rennes, Krasnodar, Malmö, Rapid Wien, Olympiakos