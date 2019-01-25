Fenerbahçe ve Skrtel PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, futbolcusu Martin Skrtel ise "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi,
TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu MARTIN SKRTEL'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."