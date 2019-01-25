Fenerbahçe ve Skrtel PFDK'ya sevk edildi

Yobo'nun vatandaşı Moses'i "Takımın ligde bulunduğu konum seni yanıltmasın. Türkiye'ye gidince nasıl büyük bir kulüpte oynadığını anlayacaksın" diyerek F.Bahçe'ye gelmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

Alan ve Pato transferlerinden istediği sonucu alamayan G.Saray yönetimi, hedef değiştirdi. Felipe Caicedo'nun peşine düşen Cimbom, Lazio'ya 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Mehmet Demirkol, 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın son zamanlarda yaşadığı kötü durumlardan dolayı aşırı strese bağlı kilo kaybı yaşayınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

1 Ümraniyesporlular sevinirken ışıklar kapatıldı Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de yönetim, rakibinin sevinmesine izin vermeyerek stadın ışıklarını kapattı.

2 Mehmet Demirkol: F.Bahçe 1. lig standardının da altında Mehmet Demirkol, 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

3 Ersun Yanal Ümraniyespor maçını değerlendirdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası, “Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız” dedi.

4 F.Bahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı. Sarı-lacivertli takımın başında 6. maçına çıkan Yanal, sadece 1 kez galip gelebildi.

5 Yobo'dan Moses'e: F.Bahçe'nin durumu seni yanıltmasın Yobo'nun vatandaşı Moses'i "Takımın ligde bulunduğu konum seni yanıltmasın. Türkiye'ye gidince nasıl büyük bir kulüpte oynadığını anlayacaksın" diyerek F.Bahçe'ye gelmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

6 Slimani'nin ayrılık şartı: Komisyon ve tazminat isterim Fenerbahçe yönetiminin takımdan göndermek istediği İslam Slimani, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir talepte bulundu.

7 Sala'yı taşıyan uçak için soruşturma başlatıldı Emiliano Sala'yı 3 gündür arayan Guernsey Polisi, çalışmaları durdurma kararı almıştı. Birleşik Krallık Hava Kazaları Araştırma Şubesi, uçakla ilgili soruşturma başlattı.

8 Crystal Palace Cenk'i istiyor BBC, Crystal Palace'ın Everton'da şans bulamayan Cenk Tosun'u kiralamak istediğini yazdı.

9 G.Saray'da hedef Felipe Caicedo Alan ve Pato transferlerinden istediği sonucu alamayan G.Saray yönetimi, hedef değiştirdi. Felipe Caicedo'nun peşine düşen Cimbom, Lazio'ya 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu.