Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, disiplin sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Trabzonspor'un ise Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği ifade edildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un, Ümraniyespor'u konuk ettiği müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı, bir taraftarın sahaya girip hakeme saldırması sonucu tatil edilmişti. Afjet Afyonspor'un ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.