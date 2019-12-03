Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'da

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline sevki yapılırken Trabzonspor, saha olayları nedeniyle listede yer aldı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."