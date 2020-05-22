Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları

Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşen şampiyonluk yarışında, sezonu aynı puanda tamamlayan iki takım arasında sarı-lacivertliler averaj nedeniyle şampiyonluk kupasını müzesine götüren taraf olmuştu.

Ancak Karadeniz ekibi, senelerdir bu kupayı hak eden tarafın kendileri olduğunu iddia etmeye devam ediyor.

ŞAMPİYONLUĞUN 9. YILINDA ATIŞTILAR

2010-2011 şampiyonluğunun 9. yılını unutmayarak resmi site üzerinden bir açıklama yapan Fenerbahçe, ''Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde'' ifadelerine yer verdi.

YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe'nin söz konusu paylaşımlarının ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Trabzonspor ise, "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne gider, tertemiz şampiyonluk ve sekizinci kuşatma" ifadelerine yer vererek sarı-lacivertlilere yanıt verdi.

2010-2011 sezonu sonunda Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şu şekildeydi: