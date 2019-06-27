Fenerbahçe Vedat Muriç transferinde araya girdi

Şüphesiz yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Vedat Muriç'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kosovalı golcünün transferinde sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu söyleniyordu. Ancak bugün sarı-lacivertli cepheden yeni bir atak geldi.

F.BAHÇE Mİ G.SARAY MI?

Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir araya gelen Başkan Ali Koç'un Rize ekibine 2.5 milyon euro artı Barış ve Berke ikilisini önerdiği öğrenildi.

Barış ve Berke'yi kiralık olarak göndermeyi planlayan Koç, Karadeniz temsilcisinden gelecek cevabı beklemeye koyuldu.

Galatasaray'ın teklifinin ise '3 milyon euro ve bir sonraki satıştan %15 pay' olduğu söyleniyor.

Yönetimin her iki takımdan gelen teklifi değerlendirmek için bir toplantı yapacağı ifade edildi.