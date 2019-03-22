Fenerbahçe Vedat Muriç'in peşinde

Slimani, Soldado ve Frey'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, transferde önceliği forvet bölgesine verdi.
Gelecek sezon en az iki golcü almayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinde tanıdık bir isim var.
Yönetim, attığı gollerle Ç.Rizespor'un yükselişinde pay sahibi olan Vedat Muriç'i kadrosuna katmayı planlıyor.
VEDAT DA GELMEK İSTİYOR
Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Kosovalı futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.
İki kulübün yaz transfer döneminde görüşmelere başlayacağı belirtildi.