Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe Vedat Muriç'in peşinde

Gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Ç.Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü.

Yorum Yap

Slimani, Soldado ve Frey'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, transferde önceliği forvet bölgesine verdi.

Gelecek sezon en az iki golcü almayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinde tanıdık bir isim var.

Yönetim, attığı gollerle Ç.Rizespor'un yükselişinde pay sahibi olan Vedat Muriç'i kadrosuna katmayı planlıyor.

VEDAT DA GELMEK İSTİYOR

Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Kosovalı futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.

İki kulübün yaz transfer döneminde görüşmelere başlayacağı belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM