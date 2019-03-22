Fenerbahçe Vedat Muriç'in peşinde

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Liverpool, Karius'u istemiyor İngiliz basını, Liverpool'un Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan Karius'u sezon sonunda geri çağırmak gibi bir düşüncesi olmadığını yazdı.

2 Fatih Terim, Ömer'in transferini istemedi Milli futbolcu Ömer Toprak'ın yaz transfer döneminde Fatih Terim tarafından veto edildiği ortaya çıktı.

3 Ersun Yanal Alper Potuk'u takımda istemiyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezon ligde sadece 7 maçta forma giyen ve gol ya da asist üretemeyen Alper Potuk'un takımdan gönderilmesini istedi.

4 Gökhan Töre, Galatasaray'a imza atıyor Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer oluyor.

5 Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu forması Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği forma sosyal medyaya sızdırıldı. Parçalı formanın üzerinde bu kez çubuk deseni de var.

6 Elif Elmas 2 gol attı, Makedonya kazandı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Makedonya, Letonya'yı 3-1 yenerken, Fenerbahçeli Elif Elmas 2 gol attı.

7 Arnavutluk-Türkiye maçı muhtemel 11'leri A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

8 Fikret Orman: Yabancı kuralı seneye de devam edecek Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, kulüplerin büyük çoğunluğunun mevcut yabancı oyuncu statüsünün devamından yana olduklarını söyledi.

9 F.Bahçe'den 11 bin 950 liralık derbi bileti Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisine özel paket bilet hazırladı. 11 bin 950 lira değerindeki bileti satın alan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf da çektirebilecek.