Fenerbahçe, Vedat'ın fiyatını belirledi

Sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, gösterdiği performansla şimdiden değerini katladı.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Başta İngiliz ekipleri olmak üzere Avrupa'nın birçok takımı, Kosovalı futbolcuyu istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin, Vedat konusundaki kararı net.

2014 yılından beri şampiyon olamayan sarı-lacivertli ekip, bu yıl mutlu sona ulaşmak için Muriç'i elde tutmayı planlıyor. 25 yaşındaki golcü için devre arası gelecek teklifler kabul edilmeyecek.

Ersun Yanal'ın şampiyonluk için olmazsa olmaz olarak gördüğü Muriç için sezon sonu gelecek teklifler ise değerlendirilecek. Fenerbahçe'nin hedefi, deneyimli futbolcuyu 20 milyon euronun üzerinde bir fiyata satmak.

Geçtiğimiz yaz Elif Elmas'ı 16 milyon euroya satarak transfer bütçesi oluşturan sarı-lacivertli ekip, aynı stratejiyi Muriç'le uygulayacak.

Bu sezon 7 gol atan Vedat'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.