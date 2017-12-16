Fenerbahçe Vida'ya teklif yaptı

Beşiktaş'ın devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katacağı Hırvat stoper Domagoj Vida için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'LA AYNI PARAYI VERİRİZ

NTV Spor'daki Kırmızı Çizgi programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin sezon başında Vida ile temasa geçtiğini belirtirken, "Sezon başında Fenerbahçe Vida için gidiyor Dinamo Kiev'e ve 4,5 milyon euro bonservis bedeli veriyoruz diyor. Dinamo Kiev de tamam, satalım diyor. Vida ile konuşun diyorlar. Vida ile konuşup, Beşiktaş ile aynı parayı veririz sana diyorlar. Vida ise Beşiktaş ile sözleşme yaptım, tazminat yükümlülüğü var diyor, Fenerbahçe de bir kısmını karşılarız diyor. Ama Vida, ben Beşiktaş'a gidiyorum diyor, o yüzden transfer olmuyor." dedi.

BEŞİKTAŞ ÖN PROTOKOL YAPTI

Beşiktaş sezon başında Vida için Dinamo Kiev'e teklif yaptı ancak Ukrayna ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli yüzünden transfer gerçekleşmedi. Siyah-beyazlı ekip de devre arasından (Ukrayna Ligi bitiyor) geçerli olmak üzere Vida'yla ön protokol yaptı. Hırvat oyuncu kadroya serbest transfer olarak katılacak.