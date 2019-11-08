Fenerbahçe Visca'nın peşini bırakmıyor

2011-2012 sezonunda 700 bin liraya transfer edilen Edin Visca, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından kaptanlık pazubandını da takan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Şu ana kadar 5 gol atıp 4 de asist yapan yetenekli futbolcunun adı bir kez daha Fenerbahçe'yle anılmaya başlandı.

F.BAHÇE OCAK AYINDA BİR TEKLİF DAHA SUNACAK

Sezon başında Bosna Hersekli futbolcuyu transfer etmek için çok uğraşan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i ikna edememişti.

Yönetimin, Ersun Yanal'ın isteği üzerine ocak ayında bir kez daha turuncu-lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi.

HEYKELİNİ DİKECEĞİZ DEMİŞTİ

Öte yandan Başakşehir'in en önemli yıldızlarından biri olan Visca hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Böyle giderse Visca'nın heykelini dikeceğiz" demişti.