Fenerbahçe, Visca'yı transfer etmek istiyor

UEFA'nın koronavirüs nedeniyle FFP kriterlerinde esneklik göstermesi üzerine eli biraz daha rahatlayan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, 2011 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Edin Visca'yı bir kez daha gündemine aldı.
TRANSFERLE ALİ KOÇ İLGİLENECEK
Yıllardır Başakşehir'i ikna edemeyen Kanarya, turuncu-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bosnalı futbolcuyu bu kez kadrosuna katmayı hedefliyor.
Transferle bizzat ilgilenecek olan Ali Koç'un ilerleyen günlerde Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği öğrenildi.
14 GOL 13 ASİST
Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan yetenekli futbolcu bu sezon oynadığı 39 maçta 14 gol atıp 13 de asist üretti.