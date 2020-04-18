1 Araplar Nwakaeme'yi istiyor Al Hilal Kulübü, Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri olan Anthony Nwakaeme için kesenin ağzını açtı. Arapların bu transfer için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

2 Fenerbahçe, Visca'yı transfer etmek istiyor Son yıllarda her transfer döneminde Visca'yı almak isteyen ancak Başakşehir'i ikna edemeyen F.Bahçe, bir kez daha Bosnalı futbolcunun peşine düştü. Bu kez transferle bizzat Ali Koç ilgilenecek.

3 Çebi: İndirim istedik ama henüz geri dönüş olmadı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini ve futbolculardan indirim talep ettiklerini söyledi. Çebi ayrıca Talisca'yla ilgili de konuştu.

4 Beşiktaş'ta 'borçsuzluk kağıdı' krizi UEFA'ya verilecek olan borçsuzluk kağıdını oyunculara imzalatmak zorunda olan Beşiktaş, takımdan ayrılan Vagner Love ve Aras'tan istediği cevabı alamadı. Yönetim ayrıca Roco kriziyle de uğraşıyor.

5 Trabzonspor, Mustafa Kapı'yı transfer ediyor Trabzonspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan genç futbolcu Mustafa Kapı'nın peşinde. Bordo-mavililer, Mustafa'yı ikna ederse bu transfer için ezeli rakibine sadece 360 bin euro ödeyecek.

6 Fatih Terim tedavi sürecinde neler yaşadığını anlattı Koronavirüsü yenen Fatih Terim, 'korku' kelimesinin yaşadıklarını ifade edebilmesi için yetersiz kalacağını söyledi.

7 Falette'nin başına gelmeyen kalmadı Harcama limiti nedeniyle 1 ay lisansı çıkarılamayan Falette, tam oynamaya başlamıştı ki sakatlandı. Daha sonra iyileşen Gineki futbolcu, bu kez de lige verilen koronavirüs arasına takıldı.

8 Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türk Milli Takımı'nın seçtikten sonra ismini değiştirmese de birçok kişinin kendisine 'Şahin' dediğini söyledi.

9 İtalyan basını: F.Bahçe, Giampaolo ile ilgileniyor İtalyan basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Giampaolo'yu istediğini yazdı. Öte yandan İtalyanlar, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk sayısını ise 28 olarak belirtti.