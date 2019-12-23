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Fenerbahçe, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Sırp basketbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda ayrılık yaşandı...

Sarı-lacivertli kulüp, Vladimir Stimac ile aralarındaki sözleşmenin sona erdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac’a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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