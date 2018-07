Fenerbahçe, Volkan Demirel ile sözleşme yeniledi

Sarı-lacivertli takım Volkan Demirel'le yola devam dedi. Kontratı sona eren Volkan'la yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

VOLKAN'LA ANLAŞILDI AMA KALECİ ALINACAK

Fenerbahçe yönetimi Volkan'ın sözleşmesini uzattı ancak anlaşmanın detaylarını açıklamadı.

Sarı-lacivertli takım Volkan'ın yanı sıra bir kaleci daha alacak. Tecrübeli ismi ikinci kaleci olarak düşünen Fenerbahçe yönetimi, kadroya kariyerli bir kaleci daha almayı planlıyor.

Volkan Demirel, hem tecrübesiyle takımda etkili rol oynayacak hem de yedek kaleci olarak rakebeti artıracak.

COCU KALMASINI İSTEDİ

Hollandalı teknik adam Cocu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Volkan'ın Fenerbahçe'de yıllardır forma giydiğini ve sarı-lacivertli takım için önemli bir sembol olduğunu ifade ederek, "Kalmasını istiyoruz, umarım bizimle olur" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan’ın durumunu biliyordu fakat Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve aynı zamanda hocamız Volkan’ın bu takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık. Öyle de olduğu için mutluyuz. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe’yi ve Fenerbahçe’nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan’ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe’yi düşünen biri" ifadelerini kullandı.

"YOLUN SONUNA KADAR BURADAYIM"

Volkan Demirel ise yapılan anlaşmanın ardından, "Burada devam etmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta Başkanımıza, hocamıza, Damien’a... 1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici… Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum" dedi.