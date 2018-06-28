Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Löw: Elenmemizden Mesut sorumlu değil Almanya Teknik Direktörü Löw, Dünya Kupası'na veda etmelerinin ardından yaptığı açıklamada "Elenmemizden sadece Mesut sorumlu değil, sorumluluğu ben üstleniyorum" dedi.

2 Ronaldo'nun serbest kalma bedeli Real Madrid yönetimi, Ronaldo'nun serbest kalma bedelini 1 milyar eurodan 120 milyon euroya düşürdü.

3 Fenerbahçe Wilshere'i İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

4 Cocu ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçeli futbolcularla tanışan Phillip Cocu, ilk antrenmanına çıktı. Henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Volkan Demirel ise çalışmada yer almadı.

5 Fransa'da 30 futbolcuya men cezası verildi Fransa Futbol Federasyonu, bahis yasaklarına uymayan 30 futbolcu ve 6 antrenöre men cezası verdi.

6 Galatasaray'ın Milan'dan istediği futbolcular Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan men edilen ve ekonomik kriz nedeniyle oyuncularını satmak zorunda olan Milan'dan Kalinic veya Bacca'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

7 Messi muhabirin verdiği muskayla maça çıktı Dünya Kupası grup maçlarında henüz beklentileri karşılayamayan Messi, çorabında muska taşıma kararı aldı.

8 Beşiktaş'ta yıldızlar satış listesinde Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nda şu ana kadar iyi bir performans sergileyen Pepe, Quaresma ve Vida'yı yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

9 Alman taraftarlar sabaha kadar ağladı 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da, taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.