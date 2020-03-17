Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ın peşinde

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Yalçın Koşukavak'a talip olduğunu doğruladı.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ın peşinde
Yorum Yap

Kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, hoca arayışları devam ediyor.

Gelecek sezon takımın sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun isteğiyle sarı-lacivertli yönetimin, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a talip oldu öğrenildi.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU DOĞRULADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Koşukavak'tan olumlu yanıt alması üzerine kendisini aradığını söyleyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Yalçın Hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM