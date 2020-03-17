Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ın peşinde

Kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, hoca arayışları devam ediyor.
Gelecek sezon takımın sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun isteğiyle sarı-lacivertli yönetimin, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a talip oldu öğrenildi.
BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU DOĞRULADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Koşukavak'tan olumlu yanıt alması üzerine kendisini aradığını söyleyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Yalçın Hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar." dedi.