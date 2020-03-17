Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ın peşinde

Sezon başında Galatasaray'dan Almeria'ya kiralanan Valentine Ozornwafor, koronavirüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.

TFF: Maçların seyircisiz oynanması bizim kararımız değil

8

Fatih Terim: Sakin olun ve bizden haber bekleyin

Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında oyuncularına iki gün izin veren Fatih Terim, "Bizden haber bekleyin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi maçlar ertelenecektir" dedi.