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Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Giresunspor'u sahasında 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe yarı finalde
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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Giresunspor'u konuk etti.

İlk mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

GOLLER İLK YARIDA OLDU

Giresunspor, mücadelenin 13. dakikada Dialiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 6 dakika sonra Samed'le cevap verdi ve beraberliği yakaladı. Bu golden sonra oyunun hakimiyetini ele alan Fenerbahçe, 37. dakikada Aatıf'ın golüyle 2-1 öne geçti.

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YARI FİNALDE DERBİ VAR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki maçtan da zaferle ayrılan sarı-lacivertliler yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni eleyen Beşiktaş oldu.

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