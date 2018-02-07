Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Giresunspor'u konuk etti.
İlk mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
GOLLER İLK YARIDA OLDU
Giresunspor, mücadelenin 13. dakikada Dialiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 6 dakika sonra Samed'le cevap verdi ve beraberliği yakaladı. Bu golden sonra oyunun hakimiyetini ele alan Fenerbahçe, 37. dakikada Aatıf'ın golüyle 2-1 öne geçti.
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YARI FİNALDE DERBİ VAR
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki maçtan da zaferle ayrılan sarı-lacivertliler yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni eleyen Beşiktaş oldu.