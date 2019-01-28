Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
Yeni Malatyaspor'un 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Robin , Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer