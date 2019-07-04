Fenerbahçe yeni sezonu açtı

Yeni sezonda 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar başladı.

Sarı-lacivertliler, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kaynaşlı ilçesinde bulunan yayladaki tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan antrenmanı teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

YANAL YİNE BİLİME ÖNEM VERİYOR

Geçtiğimiz sezon drone'lu antrenmanlarıyla bilime ne kadar önem verdiğini gösteren Yanal'ın bu sezon da buna benzer çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.

Sistemini hazırlatan tecrübeli teknik adamın, drone kullanarak sahayı "kuş bakışı" görmek istediği belirtildi.