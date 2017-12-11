Fenerbahçe Yeşil Giresun'u devirdi

Karşılaşmada Yeşilgiresun Belediyespor, James'in etkili oyunuyla 4. dakikayı 8-6 üstün geçti.

Melli-Thompson ikilisiyle 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada öne geçti: 13-8. Nunnally ve Wanamaker ile hücumda etkili olan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş; Ahmet Düverioğlu ve Nunnally'nin kaydettiği sayılarla 14. dakikada farkı 16 sayıya (32-16) çıkardı. Egehan Arna ve Datome'nin sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 51-34 önde girdi.

AA

İkinci yarıya iki ekip de sert savunma yaparak başlarken Fenerbahçe Doğuş Guduric ve Ali Muhammed'in kazandırdığı sayılarla 24. dakikayı 58-37 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Ali Muhammed-Ahmet Düverioğlu ikilisinin kaydettiği sayılarla son çeyreği 70-46 üstün tamamladı.

Son periyotta Leon Harun Apaydın, Williams ve Boynton ile sayılar bulan konuk ekibe, Egehan Arna, Sinan Güler ve Guduric ile karşılık veren ev sahibi takım, 35. dakikayı 83-57 üstün geçti. Enes Berkay Taşkıran ile üst üste sayılar bulan Yeşilgiresun Belediyespor farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 85-72 galip ayrıldı.