Fenerbahçe yine kural hatası yapıldı diyor

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Birçok tartışmalı kararın çıktığı maç 2-2 sona ererken, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kulüp, "Bir takım. 6 gün. 2 farklı karar" notunu düşerek Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında verilen penaltı kararlarının çelişkili olduğunu savunmuştu.

"KURAL İHLALİ YAPILDI"

Yönetim şimdi de Göztepe'nin kullandığı ikinci penaltı atışında da kural ihlali yapıldığını, ancak hakemin penaltıyı tekrar ettirmediğini iddia etti.

ALPASLAN TOPA VURMADAN ÖNCE DURDU

Sarı-lacivertliler, penaltıyı kullanan Göztepeli Alpaslan'ın topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını savundu. Kanarya, ayrıca Altay'ın da yine iki ayağının kale çizgisine basmadığını belirtti.

IFAB kural kitabındaki penaltı maddesi şu şekilde:

Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:

Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.

Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır.

Fenerbahçe'nin Alpaslan'ın kural ihlali yaptığını iddia ettiği penaltı vuruşu için IFAB'ta yer alan kural şöyle:

*Vuruşu yapan oyuncu hız almayı tamamladıktan sonra topa vurur gibi yaparak yanıltırsa (hız alırken yanıltmaya izin verilir); hakem vuruşu yapan oyuncuya ihtar verir .



Yönetimin bu pozisyon için kural ihlali itirazı yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığını iddia eden Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulunmuş ancak ret cevabı almıştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)







