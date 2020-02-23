Fenerbahçe yine stat ışıklarını kapattı

Galatasaray, derbide alınan 3-1'lik galibiyet sonrası resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

20 yıl sonra Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmesini kendisine yediremeyen bir Fenerbahçe taraftarının öfkesi dikkatleri çekti.

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Fatih Terim'den ilk açıklama: Şampiyonluk daha önemli

1999 yılından bu yana Kadıköy'de F.Bahçe'yi deviren Galatasaray'da Fatih Terim "Kadıköy istatistiği benim için önemli değil" dedi.