Fenerbahçe yine stat ışıklarını kapattı

Dev derbide Galatasaray'ın 20 yıllık hasreti sona erdi...
Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada 3-1'lik skorla gülen taraf Galatasaray oldu.
Mücadelede bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli taraftarlar yönetime ve teknik heyete yoğun tepki gösterirken Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Galatasaraylı taraftarlar ise 20 yıllık aranın ardından Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğu stattan çıkmadan kutlamaya başladı.
Şükrü Saracoğlu'nda ışıklar söndürüldü- İZLE
FENERBAHÇE STAT YÖNETİMİ IŞIKLARI KAPATTI
Sarı-kırmızılı taraftarların henüz Şükrü Saracoğlu'ndan çıkmadığı sırada, Fenerbahçe stat yönetimi ışıkları söndürdü.
Bunun üzerine akıllara Galatasaray'ın Kadıköy'de şampiyonluk kutladığı sırada ışıkların kapatılması olayı tekrar gündeme geldi.