Fenerbahçe yönetimi Alper'e izin verdi

Fenerbahçe'de bu sezonun en çok tartışılan ismi olan Alper Potuk'un sözleşmesi askıya alındı.

Taraftarların transferin son gününe kadar gitmesi için sosyal medyada kampanya başlattığı 28 yaşındaki oyuncu, hiçbir takımla anlaşamamış ve takımda kalmıştı.

İKİ HAFTADIR İDMANA ÇIKMIYOR

Kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk'un hastalığı nedeniyle kendisini futbola veremeyen tecrübeli oyuncunun iki haftadır antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.

YÖNETİM İZİN VERDİ

Oyuncunun psikolojik durumunu düşünen sarı-lacivertli yönetimin, Alper'e sezon sonuna kadar izin verdiği belirtildi.

Futbola bir süre ara verecek olan Potuk'un gelecek sezon takımdan ayrılması bekleniyor.