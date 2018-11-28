Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüşüyor

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Aziz Yıldırım'ın ardından büyük bir destekle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, takımın başına Hollandalı teknik direkör Phillip Cocu'yu getirmişti.

Ancak 48 yaşındaki teknik adamla kısa sürede yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, yerine geçici olarak koyduğu Koeman'ın performansından da memnun kalmadı.

Son olarak oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ezeli rakibine karşı hiçbir varlık gösteremeyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmış hatta farklı mağlup olmaktan kurtulmuştu.

YANAL RAPOR HAZIRLIYOR

Bu maçın ardından 13. haftayı 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim, taraftarın en çok istediği teknik direktör olan Ersun Yanal'la görüşme yapma kararı aldı.

Başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamdan bu oyuncu grubuyla neler yapabileceği ve devre arasında hangi bölgelere transfer yapılması gerektiğine dair geniş kapsamlı bir rapor istediği öğrenildi.

Günlerdir fikir alışverişinde bulunan Yanal ile yönetimin kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor.