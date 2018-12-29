Fenerbahçe yönetimi futbolcuları ikna edemiyor

Ali Koç döneminde şaha kalkması beklenen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, ikinci yarıda atağa geçme çabaları da sekteye uğramış durumda...

Sezon başında yapılan 11 transferde de hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı oturtup ara transferde de 3-5 takviye yaparak durumu düzeltmeyi hedefliyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uyacak gibi görünmüyor.

GELMEK İSTEMİYORLAR

Zira daha düne kadar cazibe merkezi olan Fenerbahçe, bugün istenmeyen takım olmuş durumda.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Transferi düşünülen oyuncuların hiçbirisi, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor.

Temasa geçilen oyuncular, cazip tekliflere rağmen Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak bakmıyor.

ZAMAN İŞLİYOR

Sportif başarısızlık, takımdaki karışıklık ve beklentilerin yüksek olmasıyla doğan baskı, F.Bahçe'yi rağbet edilen değil korkulan bir kulübe çevirmiş durumda.

Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncuları ikna edebilmek için ekstra çaba sarfetmek zorunda kalıyor. Bu arada takımdaki yabancı kontenjanın dolu olması da başka bir dert.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Dirar ve Aatıf takımdan ayrılma kararı aldı, ancak Faslı yıldızların haklarından feragat etmek gibi bir düşüncesi de yok.

Kiralık olarak kadroya katılan Slimani ve Benzia'yı elden çıkarmak da kolay olacağa benzemiyor. Görünen o ki, Finansal Fair Play bıçağının ucundaki F.Bahçe ara transferde çok terleyecek.