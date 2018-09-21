Fenerbahçe yönetimi: Hatamızda ısrarcı olmayız

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, TRT Spor canlı yayınında Cocu'nun geleceği ile ilgili soruları yanıtladı.

Asbaşkan Özsoy, Hollandalı çalıştırıcının akıbeti hakkında "En kısa sürede bunu düzelteceklerine inanıyorum." dedi.

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Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde;

"Alınacak acil bir karar yok. Kötü bir sonuç sonrasında hemen müdahalede bulunmak doğru değil. Görevimizin başındayız, ne gerekirse yaparız. Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok. Radikal kararlar gerekirse alınır. 5 maçta verilen resim, hazırlık maçlardaki görüntü de dahil, bir devamlılık olmadığı yönünde. Oynanan futbol bizi de tatmin etmiyor ama bunlar zaman içinde düzelecek."

''OYNANAN OYUN TATMİN ETMİYOR''

"Abilik kavramı bizde var. Çok tecrübeli futbolcularımız var. Her mağlubiyetten sonra bu konuların gündeme gelmesi doğru değil. Göreve geldiğimizde karışık bir dönem vardı. Geçiş dönemleri sancılı olur. 5 maçta verilen resim bir devamlılık olmadığı yönünde. Bu görüşe katılıyorum. Ama bunlar zaman içinde düzelecek. Bir dizinin, bir programın olması bile bir süreçtir. Futbola da böyle bakmak gerek. Futbol sizi tatmin ediyor mu derseniz kesinlikle tatmin etmiyor."





''ESAS OLAN FENERBAHÇE'DİR''

"İnanın bana güzel olacak. Eğer tam tersi olursa hatalarımızla devam etmeyiz. Mukavelemiz var ama bir mecburiyetimiz yok, esas olan Fenerbahçe'dir, vazgeçilmez olan Fenerbahçe'dir. Yanlış olduğuna kanaat getirdiğimiz bir şeyde ısrarcı olmayız. UEFA Avrupa Ligi'nde de biz bu gruptan çıkarız."

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