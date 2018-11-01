Fenerbahçe yönetiminin Koeman kararı

Fenerbahçe'de, teknik direktörlük konusunda yönetim kurulunun düşünceleri yavaş yavaş netleşiyor. Bu konuda birçok alternatif üreten sarı-lacivertlilerde gündeme gelen formüllerden biri G.Saray'ın 2016'da uyguladığı Riekerink modeli.

Dönemin sarı kırmızılı yönetimi, esasında altyapı için getirdiği Hollandalı antrenörü, önce 'geçici' olarak teknik direktörlük koltuğuna oturtmuş, daha sonra takımın başarılı sonuçlar alması ve camianın da kabul etmesi üzerine 'kalıcı' olarak sözleşme imzalamıştı.

4 KULÜP, 1 MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Erwin Koeman ile bir süre devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, takımın göstereceği performansa göre sezonu bu hocayla da tamamlayabilir. Olumsuz bir durum olursa ilerleyen haftalarda yeni bir çözüm düşünülecek. Ancak ağır basan düşünce; şu aşamada bir teknik adamla uzun vadeli sözleşme yapmamak.



Fenerbahçe yönetimini bu formüle yönelten en önemli sebep 57 yaşındaki Koeman'ın daha önce Hollanda'da RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Eindhoven, FC Utrecht kulüpleri ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmış olması.

GÖNÜLLERDE AVCI VAR

Fenerbahçe yönetimi 2 önemli nedenden dolayı yeni bir yabancı teknik direktör getirmeye soğuk bakıyor. Birincisi, önemli teknik adamların çoğunun şu aşamada takım çalıştırıyor olması. Sezon sonu bu isimlerin birçoğu boşa çıkacak. İkincisi ise, Cocu örneğinde olduğu gibi, Türkiye'yi hiç tanımayan yabancıların adaptasyon sorunu yaşaması.



Çok üst düzey bir teknik adam olmadıktan sonra yabancı bir hocanın gelmesi çok zor. Yönetimin gündemindeki yerli hocalar içinde en çok konuşulan isim Abdullah Avcı. Medipol Başakşehir'de yıllardır istikrarlı bir grafik çizen Avcı'nın sözleşmesi sezon sonu biteceği için, başarılı hocanın gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi düşünülüyor.



