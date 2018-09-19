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Fenerbahçe, Zagrep deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

İLK KEZ HIRVAT RAKİP

Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, yarın ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak. Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı. 

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor

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