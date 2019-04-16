Fenerbahçe Zalgiris karşısında avantajı kaptı

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ile THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başladı. Normal sezonu lider pozisyonda tamamlayan Fenerbahçe Beko, Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan play off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-43 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İLK PERİYOT

Karşılaşmanın ilk basketi Fenerbahçe Bekolu Marko Guduric'ten geldi. Daha sonra konuk Zalgiris Kaunas, Aaron White ile üst üste 5 sayı bulurken Fenerbahçe Beko, Guduric'in 3'lüğüyle skora denge getirdi: 5-5. Yaptığı iyi savunmayla rakibine hücumda sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin basketleriyle 6'ncı dakikaya 4 sayı önde girdi: 9-5. Kalan 5 dakikada Fenerbahçe Beko'yu hücumda durdurmayı başaran Zalgiris Kaunas mücadelenin 7'nci dakikasında Mikanis'in 3'lük isabetiyle 11-9 öne geçti. Ulanovas ile serbest atıştan 2'de 2 ile dönen Zalgiris farkı 4'e yükseltti: 13-9. Bu dakikadan sonra savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, periyodun bitmesine 33 saniye kala Datome'nin 3'lüğüyle 15-13 öne geçti. Periyot bu skorla sona erdi.

2. PERİYOT

Mücadelenin ikinci periyoduna iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı lacivertliler, teknik faulün ardından Datome ile serbest atıştan 1 sayı buldu. Sonrasında Kalinic ile bir de 3'lük isabeti bulan Fenerbahçe Beko farkı 4'e çıkardı: 19-15. İyi savunmasını ikinci periyotta da sürdüren Fenerbahçe 15'inci dakika geçilirken rakibini sadece 4 sayıda tuttu. Hücumda rakibine göre daha fazla isabet bulan sarı lacivertliler skoru 23-17'ye getirdi. Periyodun sonunda hücumdaki etkin oyununa devam eden sarı lacivertliler, Ali Muhammed'in 6 ve Guduric'in 5 sayısıyla farkı 15'e çıkardı: 36-21. Kalan dakikalarda rakibine sayı izni vermeyen Fenerbahçe Beko, Kalinic'in turnikesiyle devreyi 38-21 önde kapattı.

3. PERİYOT

Üçüncü devrenin başlarında hücumda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 3 dakikasında sayı üretemezken, rakibine de sadece 3 sayı izni verdi: 38-24. üçüncü periyottaki ilk sayılarını Vesely ile serbest satış çizgisinden bulan sarı lacivertliler, Kalinic'in basketiyle farkı 18 sayıya yükseltti: 42-24. Karşılaşmadaki üstünlüğünü ikinci devrede de devam ettiren Fenerbahçe Beko, periyodun sonunda Melih Mahmutoğlu'nun 3'lük isabetiyle final periyoduna 24 sayılık farkla girdi: 59-35.

4. PERİYOT

Final periyoduna iki takım da savunma sertliğini artırarak başladı. Fenerbahçe Beko; Eric Green ve Datome'nin üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 25'e çıkardı: 65-39. Karşılaşmanın kalan bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko mücadeleyi 33 sayı farkla kazandı: 76-43. .