Fenerbahçe zorlu fikstürü aşmak istiyor

Ligin ilk devresinde bu bölümde ciddi kayıplar yaşayan Sarı Lacivertliler, bu kez işi sıkı tutmak amacında.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Teknik ekip ve futbolcular bu maçlar öncesinde yüksek konsantrasyona ihtiyaç olunduğu görüşünde. Fenerbahçe bu süreçte sırasıyla içeride Göztepe, deplasmanda Trabzonspor, içeride Gençlerbirliği, deplasmanda Başakşehir, içeride Alanyaspor ve deplasmanda Beşiktaş derbisi ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu mücadelelerden en az hasarla ayrılıp, zirveyi ele geçirmeye çalışacak.

İLK YARIDA 7 PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu rakiplerle ilk yarıdaki maçlarda 7 puan kaybetti. Aykut Kocaman’ın ekibi bu 6 maçın yarısını kazanabilirken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kocaman’ın Fenerbahçe’si sonraki süreçte galibiyet serisi yaşayarak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı başarmıştı. Sarı lacivertliler ilk devreyi böylece üçüncü sırada tamamlayarak araya şampiyonluk iddiasıyla girdi.