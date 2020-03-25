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F.Bahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun ve bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

| Haber Merkezi
F.Bahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs salgını F.Bahçe futbol takımına da sıçradı...

Sarı-lacivertli kulüp, bugün yapılan testlerin ardından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

İKİSİ DE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir.

Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

İSİM AÇIKLANMADI

Kulüp, hangi isimlerin koronavirüse yakalandığını ise açıklamadı.

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