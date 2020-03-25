F.Bahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını F.Bahçe futbol takımına da sıçradı...
Sarı-lacivertli kulüp, bugün yapılan testlerin ardından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
İKİSİ DE HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir.
Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü
İSİM AÇIKLANMADI
Kulüp, hangi isimlerin koronavirüse yakalandığını ise açıklamadı.