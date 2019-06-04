Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha topun ağzında

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Fenerbahçe, ligi 6. sırada bitirerek taraftarını üzmüştü.

Yeni sezona güçlü bir kadroya girmek isteyen sarı-lacivertliler, operasyona yetersiz olarak gördüğü futbolcuları göndermekle başladı.

Slimani, Ayew, Benzia, Soldado, Neustadter, Valbuena, Şener ve İsmail'le yollarını ayırarak 21 milyon euroluk maaş yükünden kurtulan sarı-lacivertlilerde 3 isim daha takımdan gönderilebilir.

KARARI YANAL VERECEK

Kanarya'da Skrtel, Tolga Ciğerci ve Volkan Demirel'in topun ağzında olduğu öğrenildi.

Ersun Yanal'la son bir görüşme yapacak olan Başkan Ali Koç'un, tecrübeli teknik adamdan gelecek rapora göre hareket edeceği belirtildi.