Fenerbahçe'de 3 futbolcu Denizli deplasmanında yok

Fenerbahçe, milli aranın ardından Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tam 9 yıl sonra yeşil-siyahlılarla karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde yine sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.

Bu sezon hiçbir maça tam kadroyla çıkamayan Fenerbahçe'de henüz tam olarak hazır olmayan Rodrigues, Moses ve fıtık ameliyatı olan Dirar kadroda yer almayacak.

HASAN ALİ BELİRSİZ

Diğer taraftan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu ise henüz netleşmedi.

Galatasaray derbisinde kısa da olsa süre alan Kaldırım, özel tabanlık yaptırmak için Amerika'ya gitmişti.

Teknik direktör Ersun Yanal, hazır olmaması durumunda Hasan AIi'yi kulübede oturtup sol beke Isla'yı çekmeyi düşünüyor. Sağ bekte ise Ozan Tufan forma giyecek.