Fenerbahçe'de 3 futbolcu devre arası gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip öncelikli olarak gönderilecek futbolculara kulüp bulmaları yönünde bildirim yaptı.

3 FUTBOLCU YOLCU

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Kasımpaşa'yı reddederek takımda kaldı. Deneyimli hoca, Mehmet Ekici'nin yanı sıra iki isimle daha yolların ayrılmasını talep etti.

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Sadık Çiftpınar ile Miha Zajc takımda düşünülmeyen diğer futbolcular.

Başta İtalyan ekipleri olmak üzere Avrupa'nın çeşitli liglerinden teklifler alan Zacj'i satmayı planlayan Fenerbahçe, Mehmet ile Sadık'ı kiralık vermeye sıcak bakıyor.

Bonservisiyle birlikte satılması zor görünen 2 futbolcunun maaşından kurtulmak öncelikli hedef olarak görülüyor.