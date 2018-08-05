1 Galatasaraylı futbolcuların maaş tablosu Geçtiğimiz sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis, son günlerde yönetimden maaşına zam talebinde bulunuyor. Fransız golcünün bu istediği mali anlamda sorun yaşayan Galatasaray'ı zora sokmuş durumda.

2 Fenerbahçe'de 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi Salı günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew antrenmana çıkmadı. Sakatlıkları geçen Soldado ve Mehmet Topal ise oynayabilecek durumda.

3 Cocu kadroyu 27 kişiye indirecek Kadrosunda 34 futbolcu bulunan Fenerbahçe'de teknik direktörü Phillip Cocu, 7 ismi gönderme kararı aldı. Bu isimlerden ikisinin Ozan ve Salih olması bekleniyor.

4 Beşiktaş kaleci transferi yapmayabilir Harun Tekin ve Ospina transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, en azından devre arasına kadar Tolga Zengin'le yola devam etme kararı aldı.

5 Eto'o Bursaspor yolunda Bursaspor, Konyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto'o'yu transfer ediyor. Yeşil-beyazlılar ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

6 Demba Ba'ya ırkçı saldırı Demba Ba, Shanghai Shenhua-Changchun Yatai maçında rakip futbolcu Zhang Li'nin kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanmasına sert tepki gösterdi.

7 Yeni Malatyaspor'dan Mesut Özil'e destek Yeni Malatyasporlu futbolcular, Gazişehir Gaziantep ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasına üzerinde "Seninleyiz, ırkçılığa hayır" yazan Mesut Özil tişörtleriyle çıktı.

8 Emre Akbaba Galatasaray'ı istiyor Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, yönetime baskı yapıyor. Yetenekli futbolcu, "Ya G.Saray'a giderim ya da burada kalırım" dedi.

9 Babel önce gider yaptı sonra özür diledi Maaşını artırmak için Flamengo'yla görüşerek taraftarın tepkisini toplayan Ryan Babel, bu kez Beşiktaş'ın resmi twitter hesabına attığı mention'la sosyal medyayı salladı.