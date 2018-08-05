Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe'de 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi

Salı günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew antrenmana çıkmadı. Sakatlıkları geçen Soldado ve Mehmet Topal ise oynayabilecek durumda.

Fenerbahçe'de 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi
Yorum Yap

Fenerbahçe'nin salı günü Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Benfica maçı öncesi 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi.

AYEW İDMANA ÇIKMADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew ayak bileğinden sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Maç kadrosunda yer alacak Ganalı oyuncunun ilk 11'de oynaması beklenmiyor.

MEHMET TOPAL'DA SIKINTI YOK

Zorlu Benfica deplasmanında savunması daha güçlü olan Nabil Dirar'ın formaya yakın olduğu bildirildi. Antrenmanda yer alan Mehmet Topal'ın da ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

SOLDADO İYİLEŞTİ

Diğer taraftan uzun süredir sakat olan Soldado'nun antrenmandaki hırslı görüntüsü teknik direktör Cocu'yu sevindirdi. İspanyol forvet, Hollandalı teknik adamın şans vermesi durumunda Benfica maçında sahada olacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM