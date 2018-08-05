Fenerbahçe'de 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi

Fenerbahçe'nin salı günü Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Benfica maçı öncesi 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi.
AYEW İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew ayak bileğinden sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Maç kadrosunda yer alacak Ganalı oyuncunun ilk 11'de oynaması beklenmiyor.
MEHMET TOPAL'DA SIKINTI YOK
Zorlu Benfica deplasmanında savunması daha güçlü olan Nabil Dirar'ın formaya yakın olduğu bildirildi. Antrenmanda yer alan Mehmet Topal'ın da ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.
SOLDADO İYİLEŞTİ
Diğer taraftan uzun süredir sakat olan Soldado'nun antrenmandaki hırslı görüntüsü teknik direktör Cocu'yu sevindirdi. İspanyol forvet, Hollandalı teknik adamın şans vermesi durumunda Benfica maçında sahada olacak.