Fenerbahçe'de 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon öncesinde bir dizi kontrolden geçti.

Sarı-lacivertliler alınacak oyuncular kadar gönderilecekler konusunda da detaylı bir çalışma yapıyor. Takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin bazıları bugün sağlık kontrolünden geçti.

4 FUTBOLCUNUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin takımdan göndermeyi planladığı isimlerin başında Alper Potuk, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Frey geliyor.

Alper Potuk için Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Sivasspor devrede. Fenerbahçe, Alper'i Muriç'in almak için Rizespor'a takasta göndermeye sıcak bakıyor.

Devre arasında Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan için ise Akdeniz ekibi yine istekli. Ersun Yanal'ın kararına göre Ozan'ın Alanyaspor'a dönme ihtimali bulunuyor.

İsveçli golcü Frey'e de İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'nun talip olduğu gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Tolga Ciğerci'nin durumu da ilk kampın ardından belli olacak. Yanal, oyuncunun kamptaki performansına göre yönetime rapor verecek.