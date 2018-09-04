Fenerbahçe'de 4 isim kesik yedi

Fenerbahçe'de kadro değişiyor. 4 haftada ideal 11'ini bulamadığı gibi yeni gelenlerle birlikte arayış içerisinde olan teknik direktör Phillip Cocu, milli maç arasında takımın iskeletini oluşturmak istiyor.

4 FUTBOLCU DEĞİŞECEK

Bu boşluğun kendilerine ilaç olacağı görüşünde olan Hollandalı, takıma son katılan isimleri de direkt 11 oyuncusu yapmak istiyor. Tüm oyun planını Jailson ile Cezayir Milli Takımı'na çağrılan Yassine Benzia üzerine kurmak niyetinde olan teknik heyet, Konya hazırlıkları kapsamında oyuncuların yeni görevlerini de belirleyecek.

Kayseri mücadelesinde yedek kalan Mehmet Topal'ın yeniden formasına kavuşması ve Jailson-Benzia ikilisiyle orta sahada görev yapması bekleniyor.

VALBUENA KENARA

Mehmet Topal'ın 11'e dönmesiyle Diego Reyes de orjinal mevkisine geçecek. Kayseri önünde orta sahada çok sırıtan Meksikalı, ikinci yarıda kenara gelmişti. Yenilerden Slimani ve kaleci Harun'un da yine şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Frey santrforda Slimani'nin alternatifi olacak.

Kadıköy'de kenara gelirken taraftarların protesto ettiği Valbuena'nın da kesik yemesi gündemde. Fransız futbolcu yerine ya sakatlığını atlatan Aatif ya da Alper oynayacak. Cocu'nun, Slimani'den ise memnun olduğu gelen haberler arasında.

Cocu'nun ideal 11'i şu şekilde olacak: Harun Tekin, Hasan Ali, Reyes, Skrtel, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Jailson, Benzia, Ayew, Alper Potuk, Slimani.