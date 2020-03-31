Fenerbahçe'de 4 oyuncu değerini yükseltti

Kötü bir sezon geçiren Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, kaleci Altay, Ferdi ve eleştirilere rağmen Jailson değerini yükseltti.

EN YÜKSEK ARTIŞ MURİÇ'TE

Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sezon başında 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriqi, ligdeki 13 gol+4 asistlik performansıyla değerini 12 milyon euro'ya çıkardı.

Ankaragücü'nden gelen Altay Bayındır'ın 600 bin euro olan değeri de 6 milyon euro'ya yükseldi.

Stoperde yaptığı hatalarla tepki toplayan Jailson da değerini 5 milyon euro'ya çıkarmayı başardı.

'Nöbetçi golcü' Ferdi'nin değeri ise 1.5 milyon euro'dan 2.8 milyon euro'ya arttı.