Fenerbahçe'de 6 oyuncuyla yollar ayrılacak

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe çok sayıda oyuncuya yollarını ayırmasına rağmen gelen isimlerle birlikte kadro yine şişti.

Teknik direktör Ersun Yanal 24 oyuncuyla çalışmayı planladığı için altı oyuncuya yol göründü. Otuz kişilik kadroda ilk gönderilecekler Kameni, Reyes ve Frey. Yanal'ın kesinlikle istemediği üç lejyonerin en avantajlı şekilde elden çıkarılması için yoğun mesai sürerken, gençlerden Okan Turp, Murat Sağlam ve Ferdi Kadıoğlu'nun da kiralık olarak gönderilmesi düşünülüyor.

Ancak bu hamleler de yeterli olmayacak. Zira yapılan on bir transferin yeterli olmadığı takıma bir stoper, bir orta saha ve bir golcünün katılması planlanıyor. Bu durumda topun ağzındaki ilk isim ise Miha Zajc. Kruse ve Mehmet Ekici'nin olduğu yerde forma umudunu kaybeden Sloven de takımdan ayrılmaya can atıyor.

VOLKAN BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Ersun Yanal, dört kişilik kontenjanı kaleciler için ayırırken, Volkan Demirel'in durumu, genç file bekçilerinden birisinin de geleceğini belirleyecek.

Volkan'la devam kararı alınması halinde, Erten ya da Oytun 24 kişilik kadro dışında kalacak. Yanal'ın çok istediği stoper, orta saha ve golcü transferleri de gerçekleşirse değişim devam edecek.

Şu anda mecburiyetten stoper oynatılan Jailson, bu mevkiye takviye halinde gidecek isimlerin başında geliyor. Tribünlerin sık sık tepki gösterdiği Alper Potuk ise beklenenin aksine takımda kalacak gibi.

Ersun Yanal, son yıllarda kayıpları oynayan 28 yaşındaki oyuncuyu orta sahada değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak bu mevki için beklenen takviye olursa Alper de kendisine yeni bir rota çizmek zorunda kalabilir.