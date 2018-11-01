Fenerbahçe'de 8 futbolcu derbide yok

Süper Lig'in 11. haftasının en önemli maçında Galatasaray sahasında ezeli rakini Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbi öncesi her iki takımda da sakat ve cezalı futbolcular bulunuyor.

Ev sahibi Galatasaray'da Fernando, Nagatomo, Emre Akbaba ile cezalı Mariano derbide forma giyemeyecek. Durumu belirsiz olan isimler ise Serdar Aziz, Onyekuru, Feghouli ve Eren Derdiyok.





4 SAKAT 1 CEZALI

Konuk ekip Fenerbahçe ise toplam 8 futbolcu sahadaki yerini alamayacak.

İşte o isimler:

Mehmet Topal

Mehmet Ekici

Tolga Ciğerci

Oğuz Kağan Güçtekin

İslam Slimani (Cezalı)

Ayrıca kadro dışı bırakılan Volkan, Aatıf ve Dirar henüz affedilmedi. Bu futbolcularla birliktle sarı-lacivertlilerde toplam 8 futbolcu derbide forma giyemeyecek.