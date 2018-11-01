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Fenerbahçe'de 8 futbolcu derbide yok

Yarın G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de cezalı, sakat ve kadro dışı olan toplam 8 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 8 futbolcu derbide yok
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Süper Lig'in 11. haftasının en önemli maçında Galatasaray sahasında ezeli rakini Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbi öncesi her iki takımda da sakat ve cezalı futbolcular bulunuyor.

Ev sahibi Galatasaray'da Fernando, Nagatomo, Emre Akbaba ile cezalı Mariano derbide forma giyemeyecek. Durumu belirsiz olan isimler ise Serdar Aziz, Onyekuru, Feghouli ve Eren Derdiyok. 


4 SAKAT 1 CEZALI

Konuk ekip Fenerbahçe ise toplam 8 futbolcu sahadaki yerini alamayacak.

İşte o isimler:

Mehmet Topal
Mehmet Ekici
Tolga Ciğerci
Oğuz Kağan Güçtekin
İslam Slimani (Cezalı)

Ayrıca kadro dışı bırakılan Volkan, Aatıf ve Dirar henüz affedilmedi. Bu futbolcularla birliktle sarı-lacivertlilerde toplam 8 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

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